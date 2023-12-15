Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti. Partisinin "merkezden uzaklaşmasını" eleştiren Ensarioğlu, Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti. Öte yandan istifa dalgasının sürdüğü İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı böylece 39'a düştü.

Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, partisinden istifa etti.

Partisinin yeni eksenine dönük eleştirileriyle bilinen Ensarioğlu, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"İYİ PARTİ DEMOKRATİK KİMLİĞİNDEN VAZGEÇTİ"

Ensarioğlu, paylaşımında, "Merkez sağ amacı doğrultusunda geçen 6 yıllık süre zarfında merkez sağ iddiamız için partide mücadele verdiğimiz süre içerisinde demokratik olmayan birçok aşırı söylemler, başta kendim olmak üzere, beni sevenler tarafından sineye çekildi. Ancak seçim sonrasında partinin 3. Olağan Kongresi'ndeki omurga değişimi ve dönüşümü ile bir kan tazeleme değil merkez sağ iddiasından ve demokratik kimliğinden vazgeçtiğinin açık bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

Şeyh Said ile ilgili açıklamalarının disipline sevk edilmesi kararının İYİ Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikası olduğunu kaydeden Ensarioğlu, "Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan 'milliyetçi, kalkınmacı ve demokratik' kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

BASINA VE KAMUOYUNA



Sayın genel başkan Meral Akşener’in davetiyle 2018 yılında, Ülkede ciddi bir merkez sağ boşluğu olduğu gerçeğinden hareketle İYİ parti ailesine katıldım.



DYP iktidarlarında üç dönem bakanlık yaptığım süre zarfında; ülke tarihimizin kara… — M. Salim ENSARİOĞLU (@SalimEnsarioglu) December 15, 2023

ENSARİOĞLU'NUN ŞEYH SAİD AÇIKLAMALARI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara katılmış, Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Ensarioğlu, "Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz" ifadesiini kullanmıştı.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, açıklamasında devamla şunları dile getirmişti:

"Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu‘nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener’in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

İYİ PARTİ’NİN MECLİS’TE 39 KOLTUĞU KALDI

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ihraç edildi. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun da istifa etmesiyle İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 39’a düşmüş oldu.