AKP'li meclis üyesi adayı partisine oy isteyemedi: "AKP'ye değil şahsa vereceksin"

İzmir Çiğli'de AKP’li Meclis üyesi adayı Harbi Kurt, AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen emekli öğretmene ‘AK Parti’ye vermeyeceksin, Murat Gökçekaya’nın şahsına vereceksin’ dedi

İzmir’in Çiğli ilçesinde AKP’li belediye başkan adayı Murat Gökçekaya’nın broşürlerini dağıtan AKP’li Meclis üyesi adayı Harbi Kurt’a emekli öğretmen AKP’ye oy vermeyeceğini söyledi.

AKP’li Kurt’un ise partisine değil adaya oy vermesini istedi.

Çiğli’de bir apartman binasına giren AKP’li meclis üyesi Harbi Kurt’a AKP’ye oy vermeyeceğini söyleyen emekli öğretmen, “Ak Parti’ye oy vermem, kusura bakmayın herhalde Türkiye’nin durumunu görmüyorsunuz? Bir öğretmen olarak 20 yıl öğretmenlik yaptım 10 bin lira maaş alıyorum. Oğlum olmazsa ben açıktayım” diye serzenişte bulundu. Emekli öğretmene cevap veren AKP’li Kurt ise, “Ak partiye vermeyeceksin abla Murat Gökçekaya’nın şahsına vereceksin. Emeklilerle ilgili kesinlikle haklısınız, yüzde bir milyon haklısınız. Mevcut belediye başkanı da emekliler için birşey yapmıyor ki Murat Gökçekaya ne yapacak biliyor musun? Çevre düzenlemesi yapacak, parkları, yolları yapacak. Kreşler yapacak çöp kokusundan kurtulacak” sözlerine yer verdi.

AKP'li meclis üyesi adayı partisine oy isteyemedi: "AKP'ye değil şahsa vereceksin"https://t.co/yUe69hMu5M pic.twitter.com/HWflIdK7VD — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 29, 2024

KENDİ İŞ YERİ LOGOSUNU KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Murat Gökçekaya'nın seçim çalışmalarında kullandığı ürünlerde parti logosu yerine kendi iş yeri logosunu kullandığı görülmüştü.

Çiğli'de bir ilkokulun önünde de çocuklara ve velilere Gökçekaya'nın adı ve iş yerinin logosu bulunan seçim ürünü dağıtılmıştı.