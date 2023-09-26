AKP'li milletvekili, maaşını yetersiz buldu: Yapılan işe göre az

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, 73 bin TL'den yüksek olan milletvekili maaşlarının, yaptıkları işe göre az olduğunu söyledi.

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Hizmet İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde sendikanın genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katıldı. Aynı zamanda FİSKOBİRLİK Genel Başkanı da olan Bayraktar, milletvekili maaşlarının 'yaptıkları işe göre az' olduğunu ifade etti.

73 bin TL'lik milletvekili maaşının 'çok gündeme geldiğini' belirten Bayraktar, "Bir vekilin masrafları çok ciddi arkadaşlar. Her yaptığımız masraf bize ait ve vekil maaşı dışında bir şeyimiz yok. Bir vekil özgür olmalı. İçimizde bu ülkeyi parsellemeye alışmış insanlar, belki bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor" dedi.

"ÇOK İYİ PARA AMA AZ"

"Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var... Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok" diyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar. Kanun yaparken bir yerlere muhtaç olmalarını istiyorlar. Yoksa bu iş maaşla yapılacak bir iş değil kutsal bir iş. Aldığımız maaşla her şeye rağmen çok fevkinde bir iş yapıyoruz. Bu iş maaşla falan öyle yapılacak bir iş değil."