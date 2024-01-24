AKP'li Şamil Tayyar'dan emekli maaşı tepkisi

AKP'li Şamil Tayyar, emekli maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 49,25'e geç çıkartılmasına tepki gösterdi. Tayyar, "Hatadan dönülmüş olsa da beklenen siyasi ve sosyal fayda sağlanamıyor" dedi.

AKP’nin yeni MKYK’sine giremeyen Şamil Tayyar, partisine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, emekli maaşlarına yapılan zammın, asgari ücrete yapılan zam oranına daha geç yükseltilmesini eleştirdi.

Zam oranının ilk önce yüzde 42,6 olarak açıklandığını hatırlatan Tayyar, "Hatadan dönülmüş olsa da beklenen siyasi ve sosyal fayda sağlanamıyor. Arada yenen politik dayak da cabası" dedi.

Tayyar, 'gel-git' vakalarının önceden istisnai olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Ya toplumla bağ zayıfladı tepkilerle farkına varılıyor ya hükümet içinde koordinasyon problemi var ya Cumhurbaşkanımıza giden bilgilendirme kanalı tıkalı ya da hepsi. Zira, bir ay sonrasını öngöremeyen politik tutum kabul edilemez. AK Parti de bu değil. Şöyle şiddetlice titreyip kendine gelme vakti. Bu zikzaklar kalıcı hale gelmeden…"

Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum.



Çok geriye gitmeyeceğim.



Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı.



Tepkiler üzerine çalışan emekliler de kapsama dahil edildi.



Son olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 42.6 zam… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 24, 2024

HİZİP ÇIKIŞI VE DİĞER ELEŞTİRİLER

AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan Tayyar'dan ‘hizip’ çıkışı gelmişti.

Tayyar, "Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir. Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim’ ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor" demişti.

Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasını ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AKP'ye geçmesine de tepki göstermişti. Tayyar, "Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye’nin kötü bir alışkanlığıdır. Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, milli iradeye haksızlıktır" demişti.