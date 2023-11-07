AKP'li Şamil Tayyar, partisine eleştirilerini sürdürüyor: İdris Nebi Hatipoğlu tepkisi

AKP'li Şamil Tayyar, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AKP'ye katılmasına ilişkin tepki gösterdi. Tayyar, "Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye’nin kötü bir alışkanlığıdır" dedi.

AKP’nin yeni MKYK’sine giremeyen isimlerden Şamil Tayyar, partisine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AKP'ye katılmasına ilişkin tepki gösterdi.

"Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye’nin kötü bir alışkanlığıdır" diyen Tayyar, "Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, milli iradeye haksızlıktır. Şahıslar fikir ayrılığına düştüğü partileriyle yollarını ayırabilir ama giderken vekillik emanetini millete iade etmelidir" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, şöyle devam etti:

"Hakan Şükür ve şürekası AK Parti’den istifa ettiğinde ‘vekilliği de bırak’ demiştik, haklıydık. Aynı noktadayım. Bu vesileyle bir de küçük notum olsun tüm siyasi partilere; dar bölge seçim sistemini getirin, tombaladan vekillik dönemi bitsin, hem sistem huzur bulsun hem meclis güçlensin."

Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye’nin kötü bir alışkanlığıdır.



Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, milli iradeye haksızlıktır.



Şahıslar fikir ayrılığına düştüğü partileriyle yollarını ayırabilir ama giderken vekillik emanetini… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 7, 2023

AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan Tayyar'dan ‘hizip’ çıkışı gelmişti.

Tayyar, "Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir. Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim’ ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor" demişti.

Gazeteci Tolga Şardan’ın köşe yazısı nedeniyle tutuklanmasına da tepki gösteren Tayyar, "Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.