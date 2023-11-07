İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu, AKP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı.

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu'na parti rozetini, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞ, AKP İLE İTTİFAK İSTEMİŞTİ

Hatipoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, CHP ile ittifak yapılmasının partisine zarar verdiğini söylemişti.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” ifadelerini kullanmıştı.