AKP'li Şamil Tayyar’dan Süper Kupa paylaşımı: "Çözüm siyaset kurumunda"

Üç dönem AKP’den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar, son dönemde futbolda yaşananlar ve Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin sahadan çekilesini 31 Mart seçimlerine bağladı. Tayyar, "Normalleşmenin sağlanabilmesi için nihai çözümün yine siyaset kurumundan beklendiğini hatırlatmak isterim" dedi ve TFF'yi hedef gösterdi.

Eski AKP'li milletvekili Şamil Tayyar, Süper Kupa finalinde yaşananları 31 Mart yerel seçimlerine bağlayarak çözümün siyastte olduğunu iddia etti.

Tayyar, dün akşam saatlerinde gerçekleşen Süper Kupa maçında Galatasaray'ın bir gol atmasının ardından Fenrbahçe'nin sahadan çekilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yayımladığı değerlendirmede, iktidarın harekete geçmesi mesajı veren Tayyar, Türkiye futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef gösterdi.

Tayyar, son dönemde futbolda meydana gelen olayların 31 Mart seçimlerini etkilediğini belirterek "Normalleşmenin sağlanabilmesi için nihai çözümün yine siyaset kurumundan beklendiğini hatırlatmak isterim" dedi.

Tayyar'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Futbol camiasındaki gerginlik, kavga, çatışma ve boykot, siyaset dışı gelişme gibi gözükse de düzenleyici rolü nedeniyle siyaset alanının ‘seyirci’ kalacağı bir durum değildir. Bu gerginliğin seçmen davranışını nasıl olumsuz etkilediğini 31 Mart günü sandıkta gördük. Normalleşmenin sağlanabilmesi için nihai çözümün yine siyaset kurumundan beklendiğini hatırlatmak isterim. Misal… İşe Futbol Federasyonu’ndan başlanabilir."