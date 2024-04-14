AKP'li Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fiyatı ortaya çıktı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Monaco Yat Kulübü'nde paylaştığı ıstakozun fiyatı ortaya çıktı. Fiyat listesinde, ıstakozun 250 gramı 60 euro olarak görüldü.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasına tepkiler sürüyor.

Bursalı'nın paylaşımına AKP'nin içinde de sert eleştirler gelirken, Monaco Yat Kulübü'ndeki ıstakozun fiyatı ortaya çıktı.

Yat kulübündei "Carte Restaurant 1909" isimli restoranın menüsünde yer alan fiyat listesine göre, Bursalı'nın paylaştığı "Langouste grillée" isimli ıstakoz yemeğinin 250 gramı 60 euro olarak görüldü.

60 euro, 2 bin 72 Türk lirasına karşılık geliyor.

AKP'DEN TEPKİLER

Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına AKP içinden tepkiler geldi.

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Şebnem Bursalı'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.

AKP'li Mücahit Birinci ise "“Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit" ifadelerini kullandı.