AKP'li vekilden 2 yıldır hizmet veren '4. Noter' müjdesi: "Yakında açılacak"

AKP'li Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kentte 2 yıldır hizmet veren 4. Noter için Adalet Bakanlığı'ndan onay alındığını ve yakında açılacağının 'müjdesini' verdi.

AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kentte hizmet veren noterin yakında hizmete gireceğinin 'müjdesini' verdi.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, AKP Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, kentte bulunan medya kuruluşlarından Kesin Karar Gazetesi’ni ziyaret etti.



Ziyarette Kesin Karar Gazetesi Kurucusu Halil İbrahim Söylemez ve Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Aykanat ile görüşen Ahlatcı, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile telefonla görüştüğünü, Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile Çorum’a 4. Noter’in kazandırılması için yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile görüşüp Sanayi Sitesine yapılacağını söylediği, 4’üncü Noter yaklaşık 2 yıldır Çorum’da Bahabey caddesi’nde hizmet veriyor.



Ahlatcı, dört yıl AKP Çorum il başkanlığı yaptıktan sonra 14 Mayıs milletvekilliği genel seçimlerinde AKP’den birinci sıradan Çorum milletvekili seçilmişti.