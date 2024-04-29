AKP'li vekilden boğaz manzaralı kaçak villa

AKP'li vekil Ayhan Gider’in Çanakkale Boğazı’nı gören villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. Gider yaptığı açıklamada, "Evi ben yapmadım, satın aldım. İmar affından faydalanmış bir ev satın aldım" dedi.

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in Lapseki’de Çanakkale Boğazı’nı gören villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. AKP’li vekilin, bir vatandaşın imar affından yararlanıp belge aldığı binayı devralıp yıktırarak iki katlı lüks villa yaptırdığı anlaşıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; 25 Ocak 20024 tarihinde bir vatandaş, denize sıfır 16 ayrı kaçak yapının tek tek parsel ve ada numaralarını CİMER’e yaptığı şikâyette anlattı.

AKP’li vekilin villasının olduğu alan için de "125 ada 20 parsel tescilli 50 metrekare yıkık ev olan tarla vasfında ve kıyı kenar çizgisi içinde kalan, yolu olmayan parsel 2020 yılında 150 metrekare yeniden yapılarak kullanılmaya başlandı" ihbarında bulundu.

Şikayet Çanakkale Valiliği'ne iletildi. Valilik de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden incelenme talep etti. 21 Şubat’ta inceleme yapan görevliler hazırladıkları raporda, "Kaçak inşai faaliyetler icra edildiği hususundaki iddia ve yakınmalar gereğince parselin mahallinde incelemede bulunulmuş, parselde yapı kayıt belgesi alınan eski binanın yerinde betonarme lüks bir villa yapısının yer aldığı tespit edilmiştir" bilgisine yer verdi.

Eski binanın sahibi olan Hafize İçin isimli vatandaş, 2018’de çıkarılan yasa ile Yapı Kayıt Belgesi hakkını elde etti. Ama belge için binanın 31 Aralık 2017’den önce yapılmış olması şartı getirilmişti. Ancak AKP’li vekilin eski binayı 2017’den sonra yıkıp yeniden yaptığı hatırlatılarak, yapı kayıt belgesinin iptaline karar verildi. Ayrıca alt yapı hizmetlerinden yararlanmaması için ilgili kurumlara bildirimlerde bulunuldu.

Şimdi 31 Mart’ta AKP’den İYİ Parti’ye geçen Lapseki Belediyesi’nin kaçak villa için ne yapacağı merak ediliyor.

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, "Evi ben yapmadım, satın aldım. İmar affından faydalanmış bir ev satın aldım. Onunla ilgili bir şikayet olmuş olabilir, bilmiyorum" dedi.

Gider, "Aldıktan sonra yeniden mi yaptınız?" sorumuza, "Tabii. 30-40 yıllık evler onlar. Badanası, boyasını, pencere kapısını değiştirdim" dedi.