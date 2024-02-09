AKP'li Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ne yaptıkları teklifi açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı programda Yeniden Refah ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu. Yeniden Refah ile 4 toplantı yapıldığını belirten Yavuz, "Büyükşehirler, ilçeler bazında teklifler getirdiler. Biz bunun olmayacağını söyledik, karşı teklif getirdik. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar" dedi.

AKP Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah'ın büyükşehirler ve ilçeler bazında teklifler sunduğunu ancak kendilerinin bunu kabule etmediğini ifade etti.

Yavuz, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçim sürecine ilişkin konuşan Yavuz, anketlerle başlayan, temayüllerle devam eden bir adaylık süreci yürüttüklerini ifade etti.

AKP'nin yarına kadar bütün adaylarını belirlemiş olacağını ifade eden Yavuz, "Hangi ilkelerle adayların belirleneceği gibi hususlarda çok net kararlar alıyoruz. Akşamdan sabaha adayımız değişmez. Bir karar vermişsek bunun arkasında büyük bir emek var" dedi.

MHP İLE İLKE BAZLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Yavuz, 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçim nedeniyle partilerle yapılan görüşmelerle ilgili konuştu.

MHP ile 13 toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Yavuz, "Hangi illerde ortak aday gösterileceği konusunu çalıştık. İki partinin karlı olacağı bir tabloyu nasıl oluşturacağımız üzerinde çalıştık. Nerede ittifak yapacaksak, 2019'da nasıl bir zemin oluşturacaksak onun üzerinden gideceğimizi kararlaştırdık. Zemin belli, anlaştık biz. İlke bazlı bugüne geldik. Masada çok kolay anlaştık. Bundan sonra da böyle olacak" şeklinde konuştu.

YENİDEN REFAH İLE 4 TOPLANTI YAPILDI

Yeniden Refah'la yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Yavuz, "4 toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Ayda hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı grup konuşuyor mu?" dedi.

Yapılan görüşmelerde konuşulanların ortaya çıkmasına tepki gösteren Yavuz, "Orada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım ben böyle demedim ki dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok" diye konuştu.

Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1 Şubat’ta oturduk. 5 Şubat’a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar. Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük."

DEM PARTİ'NİN İBB ADAYI

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi ile ilgili devam eden sürecin sorulduğu Yavuz, "Biz kendi adaylarımızın en doğru şekilde belirlenmesi için çalışıyoruz. Seçim güvenliği, sandık güvenliği var... Biz kendi alanımızdaki işlerle uğraşırken, DEM'in adayına ayıracak vaktimiz yok. Bizim adayımız kendi rüştünü ispat etmiş bir isim. İstanbul'u en iyi anlayabilecek birisi. Murat Kurum'un bayrağı devralacak günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HÜDAPAR İLE ÇERÇEVE YAKALAYAMADIK"

BBP ile önceden yapılan iş birliği görüşmesini anımsatan Yavuz, "BBP ile 7. toplantıyı yaptık. BBP büyükşehirlerde AK Parti’ye destek vereceğini açıkladı. İyi gitmeyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. HÜDAPAR ile 6 toplantı yaptık. İcap ettiğinde tekrar bir toplantı yaptık. Çok net bir çerçeve yakalayamadık. Kendi adaylarını çıkarıyor diye biliyorum" açıklamasında bulundu.