AKP'li yöneticiden üyelere mesaj: "Erdoğan'dan fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor"

AKP Merzifon İlçe Teşkilatı'nın seçim bilgilendirmesi için kullandığı WhatsApp grubunda, bir yöneticinin partililere gönderdiği mesaj ortaya çıktı. "Seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor" ifadelerinin yer aldığı mesaj, ekonomik sıkıntı çekenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkisini su yüzüne çıkarttı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında Amasya Merzifon'da bir AKP'li yöneticinin partililere gönderdiği mesajı paylaştı.

Erkin'in aktardığına göre, AKP'li yönetici, seçim öncesi haberleşme ve bilgilendirme aracı olarak kullanılan AKP Merzifon Teşkilatı'nın yer aldığı WhatsApp grubundaki partililere "Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor" mesajı attı.

Aytunç Erkin, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Her seçim öncesi partiler haberleşme aracı olarak da WhatsApp ağı üzerinden çalışma arkadaşlarıyla grup kuruyor ve oradan bilgilendirme-yönlendirme alıyor. AKP Merzifon Teşkilatı da çalışmaların bir bölümünü bu şekilde yürütüyor. Bu çalışma esnasında ‘AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi’ başlıklı grupta yazılan bir bilgiye ulaştım.

Deniyor ki: 'Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımızı Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclis üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor. Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum.'"

"AKP ÇARESİZ"

Olayla ilgili değerlendirme yapan gazeteci Erkin, 'AKP'nin ekonomik sıkıntı yaşayan kesimle ilgili çaresiz kaldığını gösterdiğine' dikkat çekti.

Erkin'in söz konusu mesajla ilgili değerlendirmesi şöyle: "AKP’li bir grup yöneticisinin mesajındaki ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor. Bunlara dikkat edelim’ cümlelerinin altını çizelim Bu mesaj bile yerel seçimin sadece yerel seçim olmadığını, AKP’nin ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerle ilgili çaresiz kaldığını gösteriyor. Özellikle beklenti içinde olan milyonlarca emeklinin nasıl tepkili olduğunu Merzifon örneğinden de anlıyoruz. Ki sokak röportajlarında olsun ya da anketlerde iktidar partisinin yerel bazda projelerine değil yarattığı ekonomik sıkıntıya dem vuran açıklamaları izliyor ya da okuyoruz. Bu nedenden dolayı da seçimim genel seçim havasına büründüğünün herkes farkında!"