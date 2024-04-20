AKP'li Zeybekci: İsrail'e 6 satıp 1 alıyoruz, daha hassas olmamız gerekiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi. İsrail ile ticaretin sürmesi gerektiğini savunan Zeybekci, "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret eleştirilerine yönelik konuştu.

İzmir'de mermer ve doğal taş fuarında konuşan Zeybekci, İsrail'le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"Eyvallah. Bu katliamı kınıyoruz" ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Hassas çalışma yapılması gerektiğini savunuyoruz. Yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var.

Yani eyvallah... İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz."

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Açıklamalarının tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya yönelik yeni değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, söylediklerinin arkasında olduğunu kaydetti.

Zeybekci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç ,Konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz,mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir.

Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur. Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir.

Sözlerimi tekrar ediyorum“ DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter."