İsrail ile ticaret kısıtlaması kararı: Bakanlık yoldaki gemileri doğruladı, tescil vurgusu yaptı

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını, sadece tescil işlemi kısıtlama kararı alınan 9 Nisan tarihinden önce yapılan ürünlerin yola çıktığını bildirdi. Bakanlık, İsrail ile ihracat kısıtlamasına 54 ürün grubunun tabi olduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının kesinlikle yapılmadığı savunuldu. Yolda olan gemilerin, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış olan ürünleri taşıdığı kaydedildi.

"9 NİSAN İTİBARIYLA TESCİL İŞLEMİ YAPILMIYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.



Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar,… — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 16, 2024

Gazeteci Metin Cihan, Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin İsrail'e çimento göndermeye devam ettiğini tespit ettiğini açıklamıştı. Cihan, çimento teslim etmek için yola çıkan gemilerin uluslararası deniz trafiği kayıtlarından da teyit edilebileceğini vurgulamıştı.