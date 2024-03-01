AKP'lilerden İzmir'de 'tarikat’ savunması: CHP Sözcüsü’nden sert tepki

Jak Eskinazi’nin, tarikatlarla yapılan protokollere tepki göstermesinden sonra AKP’lilerce hedef alınmasına CHP Sözcüsü’nden tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın Jak Eskinazi‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi’nin “Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar ve cemaatler ile sözleşme imzalayacağına yapay zeka kuruluşları ile anlaşma imzalamalıdır” açıklamasını AKP'liler hedef aldı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Eskinazi’yi şu sözlerle hedef aldı: “Fahri konsolosu olduğu İsrail'in çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir. Bu zavallıyla, İzmir ve ihracat kelimelerinin yan yana gelmesi şüphesiz hepimiz için ibretlik ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir. Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hak ettiği şekilde mücadele edeceğiz."

Eskinazi'nin hedef alınmasına CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi.

“TARİKATLARI SAVUNMA TELAŞINA DÜŞMÜŞTÜR”

Eskinazi'nin açıklamalarını hatırlatan Yücel, şunları kaydetti: "Yapay zekâ teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zekâ ve Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur. Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın Jak Eskinazi‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür. ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet, ne yazık ki değerli bir iş insanına hakaret ederek, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir gibi bir kentte yer edineceklerini sanıyor... İzmir, AKP gerçeğini yıllardır görüyor, 22 yıldır bu çirkin zihniyete geçit vermiyor. Çağdaşlığa, akla, bilime, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e sevdalı İzmirliler 31 Mart'ta bu zihniyete bir kez daha dersini verecektir.”