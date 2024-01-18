AKP'lilerin kebap partisiyle ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama: Tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alındı

AKP'li milletvekillerinin TBMM bahçesinde kebap partisi vermesiyle ilgili İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin devam ettiği ve Saadet Partili Hasan Bitmez'in yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada AKP'lilerin Meclis'te kebap partisi vermesiyle ilgili soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Soru önergenize konu olayın/görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü ve Meclis kürsüsünde konuşurken kalp krizi geçiren ve daha sonra hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada AKP'li milletvekillerinin Meclis bahçesinde kebap partisi vermesiyle ilgili İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu soru önergesi vermişti.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Önergeye yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:

“İkram Talepleri İdare Amirliği ve siyasi parti grupları tarafından değerlendirilerek Destek Hizmetleri Başkanlığına iletilmektedir. Destek Hizmetleri Başkanlığı, gelen ikramlar ve yemeklerle ilgili ön hazırlıkları yaparak verilen talimatlar doğrultusunda kulislerde ya da lokantada ikram ve servis hizmetlerini yerine getirmektedir. Soru önergenize konu olayın/görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.”

Buğra Kavuncu, önergesinde şu soruları yöneltmişti:

"1- Türkiye’de enflasyon ve yüksek zamlar vatandaşı ezip, hayat pahalılığı ve barınma sorunu başta olmak üzere birçok ekonomik problem devam ederken, hepimizin çatısı altında olduğu TBMM’yi millet nezdinde bu şekilde itibarsızlaştırmanın sebebi nedir?

2- Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, evine et almakta zorlanan vatandaş kara kara asgari ücret ve memur zammını beklerken, TBMM’nin bir temsilcisinin vatandaşa nispet yapar gibi, kahkahalar eşliğinde mangal partisi yapıp bunları kamuoyuna servis etmesi bir yaptırım gerekçesi değil midir?

3- Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanırken, her fırsatta İsrail’in Gazze’deki soykırım girişimini dile getirirken, TBMM çatısı altında böyle bir organizasyonun düzenlenmesi insani midir?

4- Henüz birkaç gün önce, bütçe görüşmeleri devam ederken Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez ciddi bir sağlık sorunu yaşamış ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Bugün hayatını kaybeden merhum Bitmez’in TBMM’de yaşadığı sağlık sorunu bütün kamuoyunu derin bir üzüntüye boğarken, hemen birkaç gün sonra TBMM çatısı altında mangal partisi düzenlemek çok mu gereklidir?

5- TBMM, milleti temsil ettiğimiz, itibarlı ve saygın bir kurumdur. TBMM’yi itibarsızlaştıracak, vatandaşla bağını koparacak böyle organizasyonların engellenmesi için herhangi bir önlem düşünülmekte midir?"