Bütçe görüşmeleri sürerken AKP’li vekiller Meclis’te kuzu şiş çevirdi

Bütçe görüşmeleri TBMM'de devam ederken AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde kebap partisi verdi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, müzik eşliğinde kuzu çevirme görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden defalarca paylaştı.

Meclis #Diyarbakır ciğeri koktu!



Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, meclis bahçesinde tüm milletvekillerine Diyarbakır'ın tescilli ciğer kebabı, meftune yemeği, kadayıf ve Meyan şerbeti ikram etti. Renkli görüntüler oluştu. @Kepoluasuna pic.twitter.com/hXa8cEIJuy