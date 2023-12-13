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Bütçe görüşmeleri sürerken AKP’li vekiller Meclis’te kuzu şiş çevirdi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde kuzu çevirdi.

Güncel
  • 13.12.2023 17:28
  • Giriş: 13.12.2023 17:28
  • Güncelleme: 13.12.2023 17:42
Kaynak: Haber Merkezi
Bütçe görüşmeleri sürerken AKP’li vekiller Meclis’te kuzu şiş çevirdi

Bütçe görüşmeleri TBMM'de devam ederken AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde kebap partisi verdi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, müzik eşliğinde kuzu çevirme görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden defalarca paylaştı. 

Öte yandan dün Meclis kürsüsünde konuşurken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayati riski sürüyor.

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