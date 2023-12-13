Bütçe görüşmeleri sürerken AKP’li vekiller Meclis’te kuzu şiş çevirdi
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde kuzu çevirdi.
Bütçe görüşmeleri TBMM'de devam ederken AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde kebap partisi verdi.
AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, müzik eşliğinde kuzu çevirme görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden defalarca paylaştı.
Meclis #Diyarbakır ciğeri koktu!— Amida Haber (@AmidaHaber) December 13, 2023
Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, meclis bahçesinde tüm milletvekillerine Diyarbakır'ın tescilli ciğer kebabı, meftune yemeği, kadayıf ve Meyan şerbeti ikram etti. Renkli görüntüler oluştu. @Kepoluasuna pic.twitter.com/hXa8cEIJuy
Öte yandan dün Meclis kürsüsünde konuşurken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayati riski sürüyor.