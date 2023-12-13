Temel Karamollaoğlu’ndan Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı, “Durumu ciddiyetini koruyor” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM’de fenalaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Hasan Bitmez’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bitmez’in hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Dün bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimizin tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Durumu ciddiyetini koruyor. 24 saattir dualarıyla destek olan, güç veren aziz milletimizden ve teşkilat mensuplarımızdan dualarını eksik etmemelerini istirham ediyorum. En kısa zamanda iyi haberler almayı ve kendisini tekrar aramızda görmeyi temenni ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in, kürsüde konuşmasının tamamladıktan sonra bayılarak yere düştü. Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’lilerle Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik iktidarın politikalarını tartışmıştı.

Tutanağa göre, Bitmez, konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdikten sonra Genel Kurul’u selamladı. Bu sırada konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağıran AKP’li Özlem Zengin, “Siz öyle olacaksınız” tepkisini vermişti.

Bitmez, Genel Kurul’u selamladıktan hemen sonra yere düşüp bayılırken tutanakta, AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı belirtilmişti.

Yere yığılan Bitmez’e kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış; ardından yoğun bakıma alınmıştı.