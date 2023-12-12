SP'li Bitmez Meclis’te kalp krizi geçirirken AKP sıralarından rezil ifadeler: “Allah'ın gazabı böyle olur!"

Bütçe görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasını yaptıktan sonra bayılmasının ardından AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı tespit edildi. Söz konusu ifadeler tutanakta yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in, kürsüde konuşmasının tamamladıktan sonra bayılarak yere düştüğü sırada AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçti.

Tutanağa göre, Bitmez, konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdikten sonra Genel Kurul’u selamladı. Bu sırada konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağıran AKP’li Özlem Zengin, “Siz öyle olacaksınız” tepkisini verdi.

Bitmez, Genel Kurul’u selamladıktan hemen sonra yere düştü ve bayıldı. Tutanakta, AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı belirtildi.

Tutanakta yer alan bu ifadenin ardından oturuma 20 dakika ara verildi.

BİTMEZ'İN DURUMU KRİTİK

Milletvekilleri ve sağlık ekibi müdahale ettikten sonra Bitmez hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Bitmez'in durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.