AKP meclis üyesi Sezen: Hitler'i rahmetle anıyorum

Samsun’un Atakum ilçesinin AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Sezen, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’i ‘rahmetle' andı. Sezen, Bugün dünyayı karıştıran siyonist, Yahudi İsrail için Hitler’i bir kez daha rahmetle anıyorum ve İsrail’i kınıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır" dedi.

Samsun’un Atakum ilçesinin AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Sezen, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısına tepkisini Hitler’e rahmet okuyarak gösterdi.

AKP’li meclis üyesi Süleyman Sezen, İsrail’in saldırısına ilişkin konuşmasında Adolf Hitler’e rahmet okuyarak, “Dün akşam Gazze’de yaşanan olaylar insanlık dışı. İsrail bir terör devletidir. Bunu dün akşam bir kez daha kadınları, çocukları ve Birleşmiş Milletler’in izniyle hastaneye yerleşen insanları bombalayan katil, terör devleti İsrail’i kınıyorum. Tarihte herkes ırkçı diye Hitler’e kızar. Hitler’in bir sözü vardır; “Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız” der. Doğru sözler… Bugün dünyayı karıştıran siyonist İsrail, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler’i bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.