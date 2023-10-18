Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını 471 olarak güncelledi. Hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısını 471 olarak güncelledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesinde gerçekleştirdiği en büyük ve en şiddetli katliamda 471 kişi şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını belirtildi.

Açıklamada, "Hastaneleri hedef alma aşamasına gelen, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katliam gerçekleştirmeye cüret eden İsrail, sağlık sistemi için ciddi bir tehdittir" denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğünü belirtmişti.