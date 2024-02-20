AKP mitingine insan toplamadığı için sürüldüğü iddia edilen imamdan açıklama

Mustafa Kemal Atatürk'e beddua edenleri eleştirdiği videosuyla gündem olan ve AKP mitingine cemaat toplamadığı gerekçesiyle sürüldüğü iddia edilen imam Muhammed Ali Gök konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'e beddua edenleri eleştirdiği videosuyla gündem olan imam Muhammed Ali Gök'ün AKP mitingine cemaat toplamadığı gerekçesiyle sürüldüğü iddia edildi.

İddiaların ardından Gök, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Gök, sürüldüğüne yönelik iddiayı da mitinge insan getirmesi yönünde talimat verildiği iddiasını da yalanladı.

Gök, "Kıymetli yurttaşlar: Hakkımda atılan‘ akp mitingine insan toplamayı reddettiği için sürülen imam’ başlıklı haberler doğru değildir. Hiçbir siyasi parti bana mitingimize insan getir dememiştir. Sürüldü haberleri de doğru değildir. Ben diyanete bağlı bir memur değilim. Saygılarımı sunuyor ve sizleri çok ama çok seviyorum iyi ki varsınız" dedi.

Kıymetli yurttaşlar:

Hakkımda atılan‘ akp mitingine insan toplamayı reddettiği için sürülen imam’ başlıklı haberler doğru değildir.

Hiçbir siyasi parti bana mitingimize insan getir dememiştir.

Sürüldü haberleri de doğru değildir. Ben diyanete bağlı bir memur değilim.

Saygılarımı… — Muhammed Ali GÖK (@maligokMP) February 20, 2024

BEDDUA EDENLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı adlı imamın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve beddua ettiği videoların ortaya çıkmasının ardından Gök'ün açıklamaları dikkat çekmişti. Gök, "Atatürkçü imamlar olarak bizler buradayız" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan Cumhuriyet'e bağlı, kalbi Atatürk sevgisiyle Atan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Bizler bütün milli bayramlarda 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, ek olarak Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan milli yas günümüz 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmetle yad eden imamlar olarak, Cumhuriyet'e bağlı Atatükçü imamlar olarak bizler buradayız. Hiç endişeniz olmasın. Atatürk'e beddua eden o akıldan yoksun grubu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bizler buradayız."