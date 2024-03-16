AKP'nin Ankara adayı Altınok seçim vaatlerini açıkladı

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Keçiören'de katıldığı seçim koordinasyon merkezinde bazı 'seçim vaatlerini' açıkladı. Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız" dedi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız" dedi.

Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında seçim vaatlerini açıkladı.

Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, Ankara'nın altyapı ve ulaşım sorunları olduğunu, en önemli sorunlarından birinin ise kanal problemi olduğunu öne sürdü.

SUYA İNDİRİM, EMEKLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ankara'da su fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız" diyerek iki seçim vaadini açıkladı.

Seçilmesi halinde üniversite öğrencilerinin de toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini dile getiren Altınok, "Ayrıca elektrikli otobüsler alacağız, EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. Belediye zarar etmeyecek, kar edecek" ifadelerini kullandı.