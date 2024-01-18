AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok oldu: Son anketlerde sonuç ne?

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un AKP'nin Ankara adayı olarak açıklanmasının ardından son anket sonuçları gündeme geldi. Di-En Araştırma-Danışmanlık Şirketi'nin son anketinde CHP'nin adayı önde çıktı. Alf Araştırma'nın anketinde de Turgut Altınok'un ismi, AKP'li Osman Gökçek'in gerisinde çıkmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

Turgut Altınok'un adaylığının resmen açıklanmasıyla birlikte son anket sonuçları da yeniden gündeme geldi.

CHP ADAYI ÖNDE

Di-En Araştırma-Danışmanlık Şirketi, 22- 27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana illerini kapsayan anketin sonuçlarını paylaşmıştı.

Anket, 5 ilde 2 bin 500 katılımcı ile yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Ankara anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilmişti.

"CHP" yanıtını verenlerin puanı 44.6 puan ile ilk sırada yer almıştı.

"AKP+MHP" diyenlerin puanı ise 40.7 olarak görüşmüştü.

Ankette İYİ Parti diyenlerin puanı 7.2, DEM Parti diyenlerin puanı 3.9 olarak görülmüştü.

İSMİ OSMAN GÖKÇEK'İN GERİSİNDEYDİ

Turgut Altınok'un ismi, araştırmalarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP'li Osman Gökçek'in gerisinde çıkmıştı.

Alf Araştırma Şirketi'nin Ankara'da 03 - 08 Ocak'ta 2 bin 100 katılımcı ile yüz yüze görüşerek yaptığı ankette katılımcılara, "CHP Adayı Mansur Yavaş'ın belirlenmesi sonrası, Cumhur İttifakı adayı sizce kim olmalıdır?" sorusu yöneltilmişti.

Ankette, "Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun" diyenlerin oranı yüzde 42,6 olarak ölçülmüştü.

İkinci sırada ise Turgut Altınok yer almıştı. "Altınok aday olsun" diyenlerin oranı ise yüzde 37,5 olmuştu.