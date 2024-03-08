AKP'nin Diyarbakır Adayı Bilden: Kayyım atama uygulamasına katılmıyorum

AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Halis Bilden, partisinin belediyelere kayyum atama politikasına ilişkin “Ben kesinlikle kayyım atama uygulamasına katılmıyorum. Kim seçilirse seçilsin, eğer suçlu değilse, görev yaptığı zamanda suça bulaşmamışsa, beldenin tüm insanları onun üzerine ittifak kurmuşsa kesinlikle devam etmesi taraftarıyım. Çünkü demokrasiye inanan biriyim” dedi.

AKP’nin Diyarbakır Adayı Halis Bilden, DEM Parti’nin kazandığı belediyelere partisi tarafından kayyum ataması yapılmasını eleştirerek “Kim seçilirse seçilsin, eğer suçlu değilse, görev yaptığı zamanda suça bulaşmamışsa, beldenin tüm insanları onun üzerine ittifak kurmuşsa kesinlikle devam etmesi taraftarıyım” dedi.

Gazete Duvar’dan Vecdi Erbay, 31 Mart yerel seçimi öncesi AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden ile gündeme ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bilden, söyleşide, başta Kürtçe olmak üzere birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erbay’ın kendisine yönelttiği “Kayyımlar atanmadan önce belediyelerin açtığı kreşler vardı. Bu kreşlerde Kürtçenin yanı sıra çocuklar İngilizce ve Türkçe de eğitim alabiliyordu. Kayyımlardan sonra Kürtçe kaldırıldı. Belediye başkanı seçildiğinizde Kürtçe eğitimin verildiği benzer kreşler açmayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt veren Bilden, şunları söyledi:

“Ana projelerimin içinde zaten kreş var. Anadilinde istedikleri gibi herkes konuşabilir. Şu an bizim okullarımızda seçmeli ders var. Milli Eğitim'in müfredatında bunlar var. Ben gittiğim her yerde hemşerilerime diyorum ki Milli Eğitim'in okullarına kardeşlerimizi, evlatlarımızı gönderelim. Kürtçe ders alsınlar. Kürtçe ders alan öğrenci belli bir sayıya gelsin ki Milli Eğitim oraya öğretmen versin. Kürtçe bilen öğretmenler var ama bekliyorlar. Neden? Kimse çocuğunu göndermiyor çünkü.”

“DEMOKRASİYE İNANAN BİRİYİM”

Erbay’ın AKP’nin kayyum atama politikasına ilişkin sorusuna yanıt veren Bilden, “Ben kesinlikle kayyım atama uygulamasına katılmıyorum. Kim seçilirse seçilsin, eğer suçlu değilse, görev yaptığı zamanda suça bulaşmamışsa, beldenin tüm insanları onun üzerine ittifak kurmuşsa kesinlikle devam etmesi taraftarıyım” dedi.

Demokrasiye inanan biri olduğunu ifade eden Bilden, “Çünkü demokrasiye inanan biriyim. Ama şimdi kayyımların da nasıl geldiğini unutmamamız lazım. Hepimizin hatırladığı bir süreç bu. Sur'da barikatlar kuruldu, öz yönetimler ilan edildi, silahlı bir kalkışma yapıldı. Bir mücadeleden sonra olağanüstü bir durum geldi. İnşallah bundan sonra asla kentimizde böyle olağanüstü bir durum yaşanmaz” diye konuştu.