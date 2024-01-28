AKP'nin Eskişehir adayları belli oldu: 'Yeniden Refah' detayı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir adayları arasında 13 ilçeyi açıkladı. Erdoğan'ın aday açıklamadığı Sarıcakaya ilçesinde için ise Yeniden Refah Partisi’nden Faruk Güler'in aday gösterileceği öne sürüldü. Güler, 2014 yılında AKP'den Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde ittifak görüşmelerine ara veren AKP-Yeniden Refah Partiisi arasında yeni bir gelişme yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir adaylarını açıkladı.

Erdoğan, Eskişehir'de 13 ilçenin adayını açıklarken, Sarıcakaya ilçesinin adayını açıklamadı.

Sarıcakaya'nın Yeniden Refah Partisi’nin adayı Faruk Güler'in destekleneceği öe sürüldü.

Güler, 2014'te, AKP'den Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilmiş ve bir dönem görevde kalmıştı.

Öte yandan AKP, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ise BBP’nin adayı, BBP Günyüzü İlçe Başkanı Hidayet Özmen'i aday gösterdi.

AKP-YRP GÖRÜŞMELERİ

14-28 Mayıs seçimlerinde işbirliği yapan AKP ve Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için gerçekleştirdikleri görüşmelerde henüz yol alamamıştı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AKP'nin kendilerine belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu, YRP'nin ise AKP'den İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar belediyelerini istediğini açıklamıştı.

Erdoğan’ın açıkladığı Eskişehir belediye başkan adayları şu şekilde:

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü: Hidayet Özen (BBP)

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarel

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü