Erdoğan, Eskişehir adaylarını açıkladı: Üç ilçe MHP'ye bir ilçe BBP'ye bırakıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, partisinin Eskişehir adaylarını tanıttığı toplantıda muhalefeti hedf aldı. Erdoğan, "CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Sarıyer'de kilisede meydana gelen saldırı hakkında da açıklamada bulunan Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi

Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

AKP, Eskişehir'de bir ilçeyi Büyük Birlik Partisi'ne, bir ilçeyi ise Yeniden Refah Partisi'ne bıraktı. Üç ilçe ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı.

Söz konusu adaylarla birlikte AKP, Eskişehir'de büyükşehir belediyesi ile birlilte toplam 10 ilçede aday göstermiş oldu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi.

Geçtiğimiz 14-28 Mayıs tarihlerinde vermiş olduğunuz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizle omuz omuza vererek, Türkiye'nin istikbali üzerine oynanan tüm oyunları bozduk.

Önümüzdeki seçimleri bu hazırlık çalışmalarının bir merhalesi olarak görüyoruz.

Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek.

Ülkemize fayda sağlamayacak hiçbir tartışmanın hiçbir kavganın içinde olmadık olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Önümüzdeki asrı Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın gayreti ve vizyonu ile çalışıyoruz.

"BELEDİYELERİN AYAK UYDURMASI GEREKİYOR"

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

Hükumet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna ayak uydurması gerekiyor.