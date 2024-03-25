AKP'nin İstanbul mitingindeki düşük katılım metro yolcu sayısına yansıdı

AKP'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitingine düşük katılım metro yolculuğu verilerine yansıdı. Dün Atatürk Havalimanı’na ulaşan metroyu 212 bin 809 kişi kullandı.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, AKP'nin dün İstanbul'daki mitingine heyecansızlık damga vurdu.

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen mitingde katılım sayısının geçmiş yıllara göre az olması dikkati çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde yaptığı açıklamada, katılımın düşük olmasına dikkat çekerek, "Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda bir buçuk milyona kişiye alıştık. Bugün ise 650 bin kişi" ifadelerini kullandı.

AKP'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitingine düşük katılım metro yolculuğu verilerine de yansıdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı verilere göre, dün Atatürk Havalimanı’na ulaşan metroyu 212 bin 809 kişi kullandı.

Bu rakam geçen yıl Teknofest’te 404 bin, 7 Mayıs 2023’teki AKP mitinginde 325 bin, etkinliğin olmadığı önceki pazar ise 219 bin şeklindeydi.