AKP'nin İstanbul ve Ankara mitinginde 'emekli' detayı: Topu hazirana attılar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, emekli aylıklarıyla ilgili “‘Müjde’ işareti verip "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dendiğini hatırlatarak "Dinledik ve emeklinin ‘e’sinin bile geçmediğini duymuş olduk. ‘Bugün yarından’ ümit kesilince topu Haziran’a atıyor“ dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, seçim öncesi emekli aylıklayla ilgili verilen 'müjde'lere değinerek AKP hükümetini eleştirdi.

Taşçıer, 31 Mart seçimlerine damgayı Emekli İttifakı’nın vuracağını ifade ederek emeklinin iktidarın gözündeki değerini çoktan fark ettiğini belirtti.

"ERDOĞAN’I DİNLEDİK EMEKLİNİN ‘E’SİNİ DUYMADIK"

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde emekli aylıklarıyla ilgili "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dediğini hatırlatan Taşcıer, “Dinledik ve emeklinin ‘e’sinin bile geçmediğini duymuş olduk. Aynı Akbaşoğlu ‘bugün yarından’ ümit kesilince topu Haziran’a atıyor. Milleti kandırmaya çalışmaktan, emeklinin geçim derdiyle alay etmekten başka bir şey bildikleri yok.” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ BU İKTİDARIN GÖZÜNDEKİ DEĞERİNİ ÇOKTAN FARK ETTİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in açıklamaları şöyle:

“31 Mart Seçimleri yaklaşırken ekonomik kriz de günden güne yakıcı hale geliyor. Türkiye’de 16 milyon emekli ve dul yetim aylığı alan vatandaşımız olağanüstü zorluklarla yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle de seçimin kaderini Emekli İttifakı belirleyecek diyoruz. Emekli yurttaşlarımızı, kendilerini görmezden gelen ve seslerine kulaklarını tıkayanlara oy vermemeye, milyonları yoksulluk ve açlığa mahkûm edenlere en net mesajı vermek için sandıklara davet ediyoruz. Emekliler yılı olacak dediler, enflasyona ezdirmiyoruz dediler, ama daha iki ayda en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın alım gücü bin 100 lira eridi. AKP yönetiminde emekli aylığı bir sosyal yardıma dönüştü, bu böyle gitmez, gidemez. Erdoğan geçtiğimiz hafta vatandaşı birbirine kırdırmak için emekli aylıklarını artırırsak memura maaş ödeyemeyiz demişti. Şimdi de çok sıkıştıkları için yollar arıyorlar ama nafile. Emekli bu iktidarın gözündeki değerini çoktan fark etti.”

"FATURA VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLENECEK"

“CHP olarak en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücret tutarına yükselsin dedik, dinlemediler. Şimdi kalkmış bankaların ödeyeceği promosyonu müjde olarak anlatmaya çalışıyorlar. Aslında bu iktidarın ne denli bir acziyet içerisinde olduğunu da gösteriyor. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde emekli aylıklarıyla ilgili ‘müjde’ işareti verip "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" demişti. Dinledik ve emeklinin ‘e’sinin bile geçmediğini duymuş olduk. Aynı Akbaşoğlu ‘bugün yarından’ ümit kesilince topu Haziran’a atıyor. Milleti kandırmaya çalışmaktan, emeklinin geçim derdiyle alay etmekten başka bir şey bildikleri yok. Bu iktidara sağlam bir sarı kart gösterilmezse 1 Nisan’dan sonra, batırdıkları ekonominin faturasını çok daha ağır bir şekilde vatandaşın sırtına yükleyecekler. Bugün zam yağmuru olan, seçimden sonra can yakacak şekilde zam dolusuna çevirecek. İşaret ettikleri Haziran geldiğinde de, topu bu sefer 2026’ya atacaklar. O yüzden diyoruz ki 31 Mart, emeklilerin AKP’ye vereceği cevap olacak.”