AKP'nin itiraz ettiği Gümüşhane'de sonuç değişmedi

Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li adayın kazandığı Gümüşhane'de AKP'nin itirazı üzerine yapılan tekrar sayımda sonuç değişmedi.

Yerel Seçim 2024 04.04.2024 12:56 Giriş: 04.04.2024 12:56

Güncelleme: 04.04.2024 12:59 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA