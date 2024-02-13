AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ, mahkemenin iptal ettiği projeyi vaat olarak duyurdu

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 2014 yılında Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olarak sunduğu "İzmir Körfez Geçişi" projesini vaat olarak duyurdu. Geçmişte projeye ilişkin "ÇED olumlu" kararı alındıysa da İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 yılında iptal kararı vermişti.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 2018 yılında İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 30 Ekim 2018'de iptal ettiği Körfez Geçiş Projesi'ni 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için vaat olarak sundu.

Dağ, İzmir'de bir otelde gerçekleşen proje tanıtım toplantısında konuştu.

Hamza Dağ, İzmir'in ulaşım sorununa dikkat çekerek "İzmir Körfez Geçişi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

"İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Dağ, yeni çevre yolu ile trafiği rahatlatmayı, hedeflediklerini söyledi.

Hamza Dağ / Fotoğraf: DHA

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağını bütünleştireceklerini söyleyen Dağ, "Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasına devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız" diye konuştu.

YAPAY ADA İÇERİYOR

"İzmir Körfez Geçişi" projesini Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre gidiş geliş, 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak. İzmir Körfez Geçişi, '35 İzmir 35 Proje' kapsamında son Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz."

MAHKEME ÇED'İ İPTAL ETMİŞTİ

İlk olarak 2014 yılında dönemin AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın '35 İzmir, 35 Proje'si içerisinde yer alan Körfez Geçiş Projesi, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmıştı.

Proje için 4 Nisan 2017’de ÇED olumlu kararı vermişti.

ÇED olumlu kararının ardından TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ve 85 yurttaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açmıştı.

Açılan davalar sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2018'de iptal kararı vermişti.