AKP’li adaylar iktidarla yarışta: Erdoğan’ın vermediğini Hamza Dağ vadetti

Cumhur İttifakı’nın AKP’li büyükşehir belediye başkan adayları Turgut Altınok ile Murat Kurum’dan sonra Hamza Dağ da iktidarın yeterli zam vermediği emeklilere yıllık ödeme vadetti. AKP’li Dağ, “Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ederken, milyonlarca emeklinin maaşı taksit taksit yapılan zamlarla 10 bin TL'ye yuvarlandı. 10 bin TL ile geçinmeye çalışan milyonlarca emeklide seçim öncesi seyyanen zam beklentisi oluştu. Emekliler iktidardan ek zam beklerken bu konuda henüz bir adım atılmadı.

Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. Emekliler maaşlarını en düşükten veya en yüksekten alsa bile ya açlık ya da yoksulluk sınırının altında gelir elde edebiliyor.

Sandığa iki aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı’nın Ankara ve İstanbul adayları, ‘ihtiyacı olan emeklilere’ para verme vaatlerini sırlamıştı. Buna göre AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum emeklilere 2 bin 500 TL; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok’sa ayda 5 bin TL vereceğini açıkladı.

Bunlara AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ da ekledi. Seçim vaatlerini anlatan Hamza Dağ, “Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğal gazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız" idedi.