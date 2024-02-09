AKP'nin Kilis adayları belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Kilis'in Belediye Başkan adayları açıklandı.

AKP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Kilis ilçe adayları Kültür Müdürlüğü konferans salonunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in katılımıyla açıklandı.

Burada bir konuşma yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, şunları söyledi:

"Kilis’imiz başta olmak üzere memleketimizin her yerinde sandıklara güçlü bir şekilde imzamızı atacağız. Adaylarımızın hepsini sandıklardan en güçlü bir şekilde çıkaracağız. Bir kere daha demokrasi mücadelemizi yeni durağını şanla, şerefle ve başarıyla yeni yıldızlar ekleyerek geçeceğiz. Bu salonlardaki gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinin arkasında yürüyerek siyasetimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi büyüteceğiz."



KİLİS ADAYLARI

Cumhur İttifakı’nın Kilis adayları ilçe ilçe sahneye çağrılarak tanıtıldı. Kilis'in Musabeyli ilçesi Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Polateli İlçesi Belediye Başkan adayı Metin Polat, Elbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı İsmail Kördeve oldu.