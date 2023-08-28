AKP'nin kongre tarihi belli oldu

AKP'de haftalık MKYK toplantısında olağanüstü kongre sürecine ilişkin karar alındı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "MKYK kongre tarihini 7 Ekim olarak onayladı" dedi.

AKP'de 7 Ekim'de kongre yapılması yönünde karar alındı.

AKP'de haftalık gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda olağanüstü kongre takvimi başlatıldı.

Parti Genel Merkezi'ndeki yapılan, 50 dakika süren ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen MKYK toplantısında AKP'de olağanüstü kongre sürecinin başlatılmasına yönelik karar alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Merkez Karar Yönetim Kurulumuz (MKYK) kongre tarihini 7 Ekim olarak onayladı" ifadesini kullandı.