AKP'nin Muğla adayı eski CHP milletvekili olacak

AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, eski CHP Muğla Milletvekili Aydın Ayaydın olacak.

Yerel seçimlere üç aydan kısa süre kala belediye başkanlığına aday olan isimler netleşmeye başladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski CHP Muğla Milletvekili Aydın Ayaydın olacağını yazdı.

Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1,5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili" ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Aydın Ayaydın, bir dönem ANAP'tan ve bir dönem CHP'den milletvekili olarak seçilmişti.

Saymaz, AKP'de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adayları ise şöyle sıraladı:

İzmir: Hamza Dağ

Erzurum: Mehmet Sekmen

Mardin: Veysi Şahin

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz