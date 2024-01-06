Fatih Erbakan'dan asgari ücret eleştirisi: Milyonlar açlığa mahkum ediliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, isim vermeden iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz olduğunu belirten Erbakan, yerel seçimlerdeki hedeflerinden de bahsetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Partinin üye sayısındaki artışa dikkat çeken Fatih Erbakan, yerel seçimlerde yüzde 20 oy alacaklarını savundu.

Öte yandan ekonomiyle ilgili de konuşan Erbakan, iktidarı açıkça eleştirmeden asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz olduğunu söyledi.

Erbakan, partisinin 4 ildeki belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"EN HIZLI BÜYÜYEN PARTİYİZ"

Yeniden Refah Partisi'ne son 1 yılda yaklaşık 100 bin yeni üye katıldığını hatırlatan Fatih Erbakan, kısa zamanda MHP ve İYİ Parti'yi de geçmeyi hedeflediklerini söyledi:

"Özellikle 2023 yılının son 4 ayında adeta şaha kalkarak yüzde 40 büyüdük ve üye sayımızı 100 binden fazla artırdık. Bu rakamlar Yeniden Refah Partimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun ispatıdır. Şu anda üye sayısı bakımından Türkiye’nin beşinci partisi konumuna geldik. Kısa bir süre içinde MHP ve İYİ Parti’yi de geride bırakıp üçüncü sıraya yükselmiş olacağız Allah’ın izniyle."

"YÜZDE 20 ALACAĞIZ"

Üye sayıları gibi oy oranlarının da giderek arttığını belirten Fatih Erbakan, "O gün Yeniden Refah Partisi’ni görmezden gelen sözde anket firmaları bile bugün bizi 6-7 bandında gösteriyorsa, bilin ki 31 Mart’ta Allah’ın izniyle yüzde 20 oy alacağız" dedi.

1994'teki seçimlerde Refah Partisi'nin adaylarının Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerini kazandığını hatırlatan Erbakan, "Sonradan Millî Görüş’ten ayrılıp aynı belediyelerde koltuğa oturan aynı insanlar oldu ama millî görüş bereketi olmadı, olamadı, belediyeleri boğazına kadar borca batırdılar" dedi.

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ: MİLYONLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR

Asgari ücrete yapılan zamdan da bahseden Erbakan, asgari ücretlinin alım gücünün düştüğüne şu sözlerle dikkat çekti:

"Asgari ücretle çalışan bir işçi, 2003 yılında yıllık geliriyle 25,4 cumhuriyet altını alabilirken, 2005 yılında 31,5 altın alabiliyorken asgari ücrete yapılan zam sonrası bugün ise 14,5 altın alınabiliyor. Ocak 2005’ten bu yana son 19 senede, yani 228 ayın sadece 8 ayında asgari ücret açlık sınırını aştı. Kalan 220 ayda asgari ücret dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetmedi. Asgari ücretli milyonlar açlığa mahkum ediliyor."

"BU ZAMLAR İLE AYAKTA KALMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Emekli maaşlarını da gündeme getiren ve yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Erbakan, şunları söyledi:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise toplu sözleşmeden yararlanamadıkları için yıllık maaş artış oranının yüzde 37,66 olması söz konusu olmuştur. Başta gıda olmak üzere zam yağmurunun devam ettiği ve enflasyonun bu düzeyde olduğu bir dönemde, ne memurun ne işçinin ne de emeklilerimizin bu maaş zamları ile ayakta kalabilmeleri söz konusu değildir."

4 BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLANDI

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimler için 4 ilde gösterecekleri başkan adayları şöyle: