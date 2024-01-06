ORC'den İstanbul anketi: İkili yarışta İmamoğlu önde

ORC Araştırma, İstanbul için yaptığı son araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre ikili yarış olması halinde mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayının az farkla önünde.

ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayının 0,6 puan önünde ancak gösterilecek diğer adaylar ve kendini kararsız olarak tanımlayanların oranı da yüzde 20'ye yakın.

25 Aralık - 3 Ocak arasında 5100 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,8, Cumhur İttifakı adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 40,2 oldu.

Kararsız olduğunu veya diğer adaylara göre oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi.

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• Ekrem İmamoğlu %40,8

• Cumhur İttifakı

(Ak Parti Adayı) %40,2

• Kararsızım

Adaylara Bağlı %19,0 pic.twitter.com/R3otx7zq51 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 5, 2024

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.