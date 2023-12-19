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ORC anketi: İYİ Parti barajın altında

ORC Araştırma’nın anketine göre bu pazar bir genel seçim olduğu takdirde İYİ Parti yüzde 7'lik barajın altında kalıyor. CHP ve AKP ise oylarını artırıyor.

Güncel
  • 19.12.2023 09:43
  • Giriş: 19.12.2023 09:43
  • Güncelleme: 19.12.2023 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
ORC anketi: İYİ Parti barajın altında

ORC Araştırma şirketi, "Bu Pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre AKP, CHP, MHP ve Zafer Partisi oylarını artırırken DEM Parti ve İYİ Parti'de düşüş yaşanıyor. 

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında kendi adayları ve logosuyla girerek yüzde 10 oy alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 6,2'ye kadar geriledi.

11-16 Aralık tarihlerinde 27 ilde 3 bin 160 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:

AKP %36,9 
CHP %27
MHP %11,5
DEM Parti %8,4
İYİ Parti %6,2
Zafer Partisi %2,8
YRP %2,4
TİP %1,4
BBP %1,1
Diğer %2,3
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