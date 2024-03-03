AKP sınır tanımıyor: Üniversitede 'rektör ziyareti' bahanesiyle seçim çalışması

AKP’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Maltepe Üniversite Rektörü Edibe Sözen’i ‘ziyaret etmek’ bahanesiyle kampüste seçim çalışması yaptı. AKP’li adayın yanındakiler de seçim broşürü dağıttı.

AKP Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, rektörü ziyaret etmek için gittiği Maltepe Üniversite’nde seçim çalışması yaptı.

Ekşi kampüsteki üniversite öğrencileriyle konuşurken yanındaki AKP’liler de broşür dağıttı.

Rektör Edibe Sözen, AKP'liler poz verdi.

Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, AKP'liler seçim çalışması yaparken katılmasa da rektörülük önünde onlarla poz vermeyi ihmal etmedi.

AKP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Şahin Karasar, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı: “Bugün, Maltepe Belediye Başkan Adayımız Kadem Ekşi ile Maltepe Üniversitemizin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen hocamızı ziyaret ettik. Ardından öğrencilerimizle bir araya geldik.”

Bugün, Maltepe Belediye Başkan Adayımız Kadem Ekşi ile Maltepe Üniversitemizin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen hocamızı ziyaret ettik. Ardından öğrencilerimizle bir araya geldik.@edibesozen @kademeksi pic.twitter.com/1htTTMvipa — Şahin KARASAR (@sahinkarasar) February 26, 2024

TİYATRO AYAĞINA AKP’Lİ ADAY ‘SÜRPRİZİ’

Dün de ilçedeki bir okulda öğrencilerin, Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine götürüldüğü ortaya çıkmıştı. “Ücretsiz tiyatro” etkinliği adı altında her okuldan 70-80 öğrencinin TÜGVA’nın etkinliğine götürüldüğü öğrenilirken öğrencilerin tiyatroyu izlediği esnada "Bir büyüğümüz var" denilerek sahneye çıkarılan AKP Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, salondaki öğrencilere konuşma yaptı.