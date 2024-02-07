AKP Sisi'nin ardından Hafter ile de barışıyor

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AKP iktidarı "darbeci Sisi"nin ardından Libya'daki General Halife Hafter ile de barışma hazırlığında. Malta ziyaretlerinin ardından Libya'ya gideceğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız" dedi.

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile başkent Valetta'da bir araya gelen Fidan, "Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti Başbakanı ve Yüksek Devlet Konseyi Heyeti ile Devlet Başkanlığıyla bir araya gelişlerimiz olacak" dedi.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu tarafıyla da biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri giderek ilerliyor. Bu noktada oradaki aktörlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız."