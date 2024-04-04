AKP ve DEVA Partili adayların yakınları arasında silahlı kavga: Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Siirt'tin Pervari ilçesinde 2 Nisan'da AKP'li ile DEVA Partili adayın yakınları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında 2 Nisan'da silahlı kavga çıktı.

Abdurrahman Bilen'in (41) hayatını kaybettiği, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Siirt'in Pervari ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AKP'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde 2 Nisan'da çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, Abdurrahman Bilen hayatını kaybetmiş, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralanmıştı. Kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.