AKP yerel seçim kampına girecek

AKP'de il başkanları ve il koordinatörlerinin katılımıyla 12-14 Kasım tarihlerinde Kızılcahamam'da yerel seçim sürecinde izlenecek yol haritası kapsamında çalışma kampı düzenlenecek.

AKP, 12-14 Kasım'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "yerel seçim" gündemli çalışma kampı yapacak.

İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarını başlatan AKP, 12 Kasım'da ise il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

Seçim hazırlıklarına başlayan AKP'de çalışma kampında gündemi "yerel seçimler" olacak.

Aday adaylığı başvuruları ile yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor.

Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.