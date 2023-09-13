AKP’den bir imar kıyağı daha

İsmail ARI

İBB Meclisi’nin AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, AKP’li Zekeriya Erdem’in başkanı olduğu Ordulular Vakfı’nın arsası için imar planı değişikliği yaptı. Vakfın arazisi, özel eğitim alanından iş merkezi alanına dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı oturumunda dikkat çeken bir teklif görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu Müşterek Raporu İBB Meclisi’ne sunuldu. Söz konusu raporda, Bağcılar ilçesindeki Göztepe Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik bir arazinin imar planları değiştirilmesi teklif edildi. Mevcut imar planlarına, “özel eğitim tesis alanı” olarak işlenen arazinin planlarının “iş merkezi alanı” olarak değiştirilmesi önerildi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Ancak, eğitim alanından iş merkezi alanına dönüştürülen arazinin Ordu ve İlçeleri Kültür Eğitim Tanıtma Hizmet ve Sosyal Dayanışma Vakfı’na ait olması dikkat çekti. Vakfın başkanı Zekeriya Erdim’in AKP’li olduğu biliniyor. Vakfın internet sitesinde Erdim’in siyasi geçmişi şöyle anlatılıyor: “1970-2001 yılları arasında; sağcı-muhafazakar yelpazede yer alan siyasal organizasyonların içinde bulundu. 2001-2011 yılları arasında; AK Parti kadrolarında ve çalışmalarında aktif görev aldı. Üsküdar’da, Kurucu Yönetim Kurulu’nda İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002 Genel seçimlerinde, İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Aday Adayı oldu. 1 Kasım 2004-15 Ocak 2011 Tarihleri arasında; Üsküdar İlçe Başkanı olarak görev yaptı ve bir genel seçim, bir yerel seçim, iki referandum tecrübesi yaşadı. 2011 Genel seçimlerinde, İstanbul 1. Bölgeden, ikinci kez milletvekili Aday Adayı oldu.”