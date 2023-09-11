AKP’li Bahçelievler Belediyesi bu yıl 1.2 milyar TL borçlandı!

Bahçelievler Belediyesi, 500 milyon TL’lik bir borçlanma yetkisi daha aldı. Belediye sadece bu yıl toplam 1.2 milyar TL borçlandı. Ayrıca CHP’li meclis üyeleri, Levent Kırca-Oya Başar Parkı’nın tabelasının söküldüğünü de söyledi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki AKP’li Bahçelievler Belediyesi borç batağındaki belediyelerin başında geliyor. Eylül ayı Belediye Meclis oturumunda, AKP’li belediye yönetimi 500 milyonluk TL borçlanmak için yetki talep etti.



Borçlanma talebi CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece belediye sadece bu yıl tam 1 milyar 206 milyon TL borçlandı.

AKP’li Bahçelievler Belediyesi yönetimince Meclise sunulan yazıda, “İlçemiz sınırları dahilinde, belediye görev ve yetkilerinin gerektirdiği hizmetlerin karşılanması amacıyla yaklaşık olarak 500 milyon TL ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bedelin ödenebilmesi ve gerekli harcamalarda kullanılabilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan kredi temin edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, ilgili kanun hükümlerine istinaden kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere borçlanmaya girişilebilmesi hususunda yetki verilmesi için yazımızın karar alınmak üzere Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim” denildi.



CHP’li Meclis Üyesi Temel Polat, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında kalan Levent Kırca-Oya Başar Parkı’nın sökülen tabelasının defalarca hatırlatılmasına rağmen yerine asılmadığını da söyledi.