Çekmeköy Belediyesi’ne ait ihale iptal edildi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi ihalesi, Çekmeköy Belediyesi tarafından ihalenin yapılmasına 3 gün kala iptal edildi. AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin ihalenin iptal edildiğine ilişkin paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Başardınız çocuklar... Parkınıza sahip çıktınız, kutluyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mülkiyeti AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne ait olan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi gündeme gelmişti. Ortalama 2 bin 800 metrekarelik alan için Çekmeköy Belediye Meclisi’nin geçen nisan ayı oturumlarında, 25 yıllık kullanım hakkı karşılığında akaryakıt tesisi yaptırılmak üzere encümen tarafından ihale yapılması için karar alınmıştı. Geçen 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla da benzin istasyonu, aylık 280 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleyle kiraya çıkarılmıştı.

ANKA