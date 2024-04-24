AKP’den Bursa’da dev enkaz: "Belediyenin borç yükü 20 milyar TL’nin üzerinde"

31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükünün, AKP’li eski başkan Alinur Aktaş’ın açıkladığı 7,1 milyar TL’nin çok daha fazla üzerinde olduğu ortaya çıktı. AKP’den devralınan Bursa’nın borç yükünün, belediye iştirakleri ile birlikte 20 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu hesaplandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 15 yıl AKP tarafından yönetilen 31 Mart’ta ise CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, en borçlu belediyeler arasında yer aldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AKP’den CHP’ye geçti.

31 Mart’ta Bursa’dan yüzde 47 oy oranı ile sandıklardan birinci çıkan CHP’li Mustafa Bozbey, AKP adayı Alinur Aktaş’a yüzde 10’a yakın bir fark atarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı oldu.

AKP BURSA’DA ENKAZ BIRAKTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 5 Nisan’da göreve resmen başlayan yeni yönetim, ilk olarak belediyenin borçlarını hesapladı. Belediyenin mali hesaplarına yönelik incelemeler, AKP’nin hemen her kentte olduğu gibi Bursa’da da büyük bir enkaz bıraktığını gözler önüne serdi. Belediyenin rekor borcu, CHP Milletvekili Hasan Öztürk tarafından açıklandı.

Öztürk, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in AKP ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükünün 100 milyar TL olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, "Ancak görünen o ki 100 milyar TL daha da artacak" dedi.

CHP Milletvekili Hasan Öztürk

"BORÇ 20 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE"

Öztürk, 31 Mart’ta koltuğu devreden AKP’li Alinur Aktaş’ın, belediyenin borcunun 7,1 milyar TL olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aktaş, Umre programı nedeniyle devir teslim töreninde kendisi yoktu. Ona vekaleten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz devir teslim töreninde, belediyenin iştirakleri ile birlikte 20 milyar TL borcu olduğunu söyledi. Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile görüştüm, çalışmaların devam ettiğini ancak borcun 20 milyar TL’nin dahi üzerinde olacağını tahmin ettiğini söyledi. Millet kuru ekmeğe mahkum edilmişken AKP’li belediyelerin saltanat ve lüks içerisinde belediyeleri nasıl yönettiğini gerçekten merak ediyor ve anlamakta güçlük çekiyoruz."