Borç polemiği: CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı kalem kalem açıkladı

Trabzon'da, AKP'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'nin borçları kalem kalem açıklandı. Ortahisar Belediyesi ve iki bağlı iştirak olan ORBEL ve ORKENT’in toplam borcunun 856 milyon 957 bin 739 TL olduğu bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi’nin borcunun 596 milyon 759 bin 292 TL olduğunu iddia etmişti.

BirGün/ANKARA

AKP'den CHP'ye geçen Trabzon’un Ortahisar Belediyesi'nde borç polemiği sonrası Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin borçlarını kalem kalem açıkladı.

Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in, Ortahisar Belediyesi’nin borcunun 596 milyon 759 bin 292 TL olduğu yönündeki iddiaları üzerine, gerçek borç durumunu rakamlarla ortaya koydu.

Ortahisar Belediyesi’nin SGK ödemeleri, vergiler, vergi yapılandırmaları, çeşitli ücret ve kesintiler, krediler, kredi faizleri, katılım payları, piyasaya borçları gibi kalemler dikkate alındığında, 5 Nisan 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 517 milyon 174 bin 135 TL olduğu belirtildi.

Ortahisar Belediyesi’nin bağlı iştiraklerinden olan ORBEL’in personel borçları, vergiler, SSK ödemeleri, yapılandırılmış vergi borçları ve banka nakitleri dikkate alındığında, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam borcun 321 milyon 724 bin 470 TL olduğu açıklandı.

Yine belediyeye bağlı iştirak olan ORKENT’in SSK, vergi, vergi yapılandırması, piyasa borçları, banka nakitleri ve kasa dikkate alındığında, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam borcun 10 milyon TL olduğu ifade edildi.

Ortahisar Belediyesi ve iki bağlı iştirak olan ORBEL ve ORKENT’in toplam borcunun 856 milyon 957 bin 739 TL olarak açıklandı.

BORÇ DURUMU

Ortahisar: 517.174.135

Orbel: 321.724.470

Orkent: 10.000.000

Petrol borcu: 8.059.134

Toplam: 856.957.739

"MATEMATİK YALAN SÖYLEMEZ"

Başkan Kaya, mevcut borçlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Metin Genç’in Meclis Toplantısında, bizim göreve geldikten sonra açıkladığımız 800 milyon TL’lik borca itiraz ederek, borcun 596 milyon olduğunu ifade etmesini hayretle karşıladık. Bize seçimden hemen önce borcun 109 milyon olduğunu söyleyen Genç’in, dünkü toplantıda borcu 596 milyona çıkarması da önemli bir gelişme! Matematik yalan söylemez.

Biz bahane üretmiyoruz, her şekilde Trabzonumuza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İlk önceliğimiz, Kent Lokantası açmak olacak, sonrasına ilişkin de yapacağımız projeleri yapma gayretinde olacağız. Biz bahane ve mazeret üretmiyoruz. Hakikatin bilinmesini istiyoruz. Pankart asıp ajite etmek de istemedik! Tıpkı Sayın Genç’in yaptığı gibi, konuşulması gereken yerde bunu konuştuk. Elbette bir belediye başkanı için 10 yıl boyunca yönettiği belediyeden ayrılırken arkasında 856 milyonluk bir borç bırakarak gitmesi rahatsız edici bir durumdur. Biz Sayın Genç’in durumunu anlayabiliyoruz ancak halkımıza şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla belediyemizi yöneteceğimizin sözü verdik. Bu sözümüzün her zaman arkasında olacağız, bu nedenle kamuoyunun doğru ve gerçek bilgilere ulaşması adına bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.”