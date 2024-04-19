AKP’den CHP’ye geçen Altınordu Belediyesi’nin borcu 787 milyon lira

Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu, AKP’den CHP’ye geçti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yaptığı açıklamada, “‘Borcu yok’ dedikleri Altınordu Belediyesi’nin 787 milyon TL borcu çıktı” dedi.

CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başarı yakaladığı ilçelerden biri de Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu oldu.

Altınordu Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Altınordu Belediyesi’nin 787 milyon TL borcu çıktığını duyurdu.

“BORCU YOK” DEDİKLERİ ALTINORDU BELEDİYESİ'NİN 787 MİLYON TL BORCU ÇIKTI



Yıllardır mali disiplinden, beytül maldan bahsedenlerin belediyenin ekonomik durumunu getirdiği noktayı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yürütülen "borçsuz belediye" algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık.… pic.twitter.com/BTt3tOaEjJ — Ulaş TEPE (@ulasbaskan) April 18, 2024

Tepe’nin paylaşımı şu şekilde:

“‘Borcu yok’ dedikleri Altınordu Belediyesi’nin 787 milyon TL borcu çıktı

Yıllardır mali disiplinden, beytül maldan bahsedenlerin belediyenin ekonomik durumunu getirdiği noktayı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yürütülen “borçsuz belediye” algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. Ancak yaptığımız incelemeler sonucunda 787 milyon TL bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bu açıklamamız bir mağdur edebiyatı yapmak için değil. Ancak halkımızın gerçekleri bilmesi gerekiyor. Tüm seçim kampanyasını şeffaflık ve ilkeli devlet yönetimi üzerine inşa edenlerin belediyeyi soktuğu çıkmazı görünce bu durumu kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık.

Mali durumla ilgili ortaya koyulan tablonun ayrıntıları şu şekilde:

Kredi borçlarının toplamı 582 milyon TL’yi geçmiş durumda.

Piyasa borçları ise 220 milyon TL.

Bu borç yüküne karşılık kasamızda 15 milyon TL civarında bir para bulunuyor.

Tüm bu tabloya rağmen Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Biz bu süreçlere yabancı değiliz. Belediyemizin kaynaklarını artıracağız ve hizmet kalemlerindeki gereksiz harcamaları kısacağız. Belediyemizin öz gücüne güveniyoruz. Verimliliği ve etkin yönetim anlayışını öne çıkarmak zorundayız. Bugüne kadar mazeretlerin arkasına sığınmadık. Mazeret değil marifet üreterek Altınordumuzun sorunlarını bir bir çözeceğiz ve hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir kent sözümüzü yerine getireceğiz.”