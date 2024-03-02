AKP’den MHP’li Karabük Belediye Başkanı Vergili'ye tepki

AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu'nun AKP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Salt, AKP'nin "insan haysiyetini ve onurunu kırıcı ithamlarda bulunularak adaylarının hedef alınıp itibarsızlaştırılmaya" çalışıldığını belirtti.

AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya hakkında MHP il teşkilatı tarafıdan yapılan açıklamaların "itibarsızlaştırılma" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Ferhat Salt, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Salt, "İttifak çatısı altında olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup bir il başkanı ve belediye başkan adayının yaptığı söylemler ulusal basında yer almış olup şehrimizin ismi ve marka değeri zarar görmüştür" dedi.

Siyasi rekabet içerisinde eleştiri yapılması gerektiğini ifade eden Salt, "Halkımızın faydasına olacak gerçekleştirilmesi mümkün olan projeleri tartışalım. Yapılmayanları konuşalım. Bütün bunları yaparken siyasi nezaketi bırakmadan 1 Nisan sabahı herkesin beraber yaşayacağı bir Karabük olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

Salt'ın açıklamasıın devamı şöyle:

"Emeğin şehri Karabük’ümüzün, emekleriyle doğru bilgiye rehberlik ederek görevlerini fedakarca yapan basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının siyasi gündem haline getirilerek ’tehdit’ kelimesi ile aynı cümle içerisinde yer alması bizim tarafımızdan asla kabul edilemez. Şehrimizin ne işçisinin ne memurunun ne müdürlerinin tehdit edildiğinin iddia edilmesi kesinlikle bizim siyasi anlayışımızla örtüşmemektedir. Bu şehir STK’larıyla, siyasileriyle, müdürüyle, memuruyla, işçisiyle, esnafıyla, öğrencileriyle büyük bir mozaiğin güzel bir parçasıdır. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tek derdimizin demokratik haklar çerçevesinde Karabük olması gerekmektedir."