AKP’li aday adayı Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi oldu
31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayları arasında yer alan Metin Toprak, Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’den 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı olan Metin Toprak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Denetleme Kurulu’na seçildi.
Merkez Bankası 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da bulunan TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılıyor.
Merkez Bankası'nın Denetleme Kurulu üyeliğine, AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı Metin Toprak seçildi.
Toprak, Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğini 2 yıl boyunca sürdürecek.